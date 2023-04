Homens são presos com armamento em suspeita de atentado contra internos da Gameleira

Na manhã desta segunda-feira (17), dois homens foram presos em flagrante com grande armamento nas proximidades do Centro Penal Agro-Industrial Gameleira, na MS-455, em Campo Grande. O caso aconteceu por volta das 6h e a principal suspeita é que poderia acontecer um atentado contra internos do regime semiaberto.

Segundo informações levantadas pela reportagem, os internos deixavam o presídio para o trabalho, quando um carro, um Hyundai HB20, modelo sedã, estava rondando a área e a Polícia Militar com auxílio do GEP (Grupamento de Escolta Penitenciária) fizeram a abordagem.

No interior do carro estavam quatro homens, dois conseguiram fugir pela mata e dois foram presos. No veículo estavam diversas pistolas que seriam usadas pelos suspeitos no possível atentado.

A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) confirma a situação e divulgou uma nota a respeito.

"Na região Semiaberto Gameleira houve uma tentativa de abordagem a elementos suspeitos num veículo que empreenderam fuga a pé pela região (matagal) e dois já foram presos. Foram localizadas quatro pistolas no interior do veículo. O Grupamento de Escolta Penitenciária está auxiliando a Polícia Militar na operação", pontua.

O caso ainda está sendo investigado e envolveu grande movimentação policial nos arredores do presídio.

* Matéria atualizada às 8h54 para correção e acréscimo de informações

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também