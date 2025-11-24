Menu
Menu Busca segunda, 24 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Teste Público da Urna 2025 começa em dezembro

Investigadores vão verificar a segurança dos equipamentos e sistemas eleitorais para 2026

24 novembro 2025 - 14h37Sarah Chaves, com TSE    atualizado em 24/11/2025 às 14h49

O Teste Público de Segurança das Urnas Eletrônicas de 2025 será realizado de 1º a 5 de dezembro, quando especialistas e cidadãos vão inspecionar o código-fonte das urnas e dos sistemas eleitorais para avaliar a segurança do processo antes das Eleições Gerais de 2026.

O código-fonte é o conjunto de comandos que define o funcionamento dos programas usados nas eleições, como uma receita que orienta a produção de um bolo: o software da urna seria o bolo, e o código-fonte, a receita completa. Ele garante que o voto digitado pelo eleitor seja registrado corretamente no Registro Digital do Voto (RDV).

O Ciclo de Transparência Democrática, inaugurado em 2 de outubro pela presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, abriu os códigos-fonte dos sistemas eleitorais que serão usados nas Eleições de 2026. Esse procedimento, obrigatório desde 2002 e regulamentado pela Resolução TSE nº 23.673/2021, permite que instituições públicas, partidos, universidades e entidades da sociedade civil inspecionem o sistema eleitoral. Desde 2022, a fiscalização ocorre um ano antes da eleição, em 2025, a abertura ocorreu faltando um ano e dois dias para o pleito. Ao todo, são previstas cerca de 40 oportunidades de auditoria durante o processo.

A inspeção ocorre em ambiente seguro na sede do TSE, em Brasília, onde as entidades podem analisar o código-fonte, utilizar ferramentas automatizadas e solicitar esclarecimentos. Entre os autorizados estão partidos políticos, Ministério Público, Congresso Nacional, OAB, Polícia Federal, universidades credenciadas e entidades da sociedade civil com atuação em fiscalização. A fiscalização continua até a lacração dos sistemas, semanas antes da votação.

Os códigos-fonte também são acessíveis aos investigadores inscritos no Teste Público de Segurança das Urnas. Em 2025, eles tiveram duas semanas, de 6 a 17 de outubro, para conhecer os sistemas e planejar seus testes, que serão executados durante o evento. O Teste Público, realizado desde 2009, permite que qualquer brasileiro maior de 18 anos contribua com a melhoria das urnas eletrônicas, reforçando a transparência e a segurança do processo eleitoral.

Enquanto a abertura dos códigos-fonte é voltada para a análise das entidades fiscalizadoras, o Teste Público da Urna envolve a sociedade civil na identificação de vulnerabilidades.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Crianças morrem afogadas em represa de Caarapó
Polícia
Crianças morrem afogadas em represa de Caarapó
O menino, de 9 anos, teve seus dedos decepados após sofrer um episódio de violência em uma escola em Portugal
Polícia
Criança brasileira tem dedos amputados após agressão em escola de Portugal: 'é o dedo do seu filho'
Homem morre dias após beber álcool de posto em Nova Alvorada do Sul
Polícia
Homem morre dias após beber álcool de posto em Nova Alvorada do Sul
Polícia Militar esteve no local dos fatos
Polícia
Homem agride e ameaça matar cunhado durante briga em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem tenta matar irmão a facadas durante briga no Noroeste
VÍDEO: Delegada de MS reforça alerta sobre golpes envolvendo 'falsa ação judicial'
Polícia
VÍDEO: Delegada de MS reforça alerta sobre golpes envolvendo 'falsa ação judicial'
Delegacia de Ladário
Polícia
Rixa antiga faz homem ser esfaqueado várias vezes em Ladário
VÍDEO: Motorista foge após atropelar motoentregador no Nova Lima
Polícia
VÍDEO: Motorista foge após atropelar motoentregador no Nova Lima
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Colisão frontal entre carros deixa três mortos na BR-262, entre Ribas e Campo Grande
Polícia
Colisão frontal entre carros deixa três mortos na BR-262, entre Ribas e Campo Grande

Mais Lidas

Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Polícia
Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Everson foi morto a tiros
Polícia
Mecânico é assassinado a tiros na frente da namorada no Parque do Lageado
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Polícia
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Polícia
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande