Tetê Trad, irmã do prefeito, é vítima de crime virtual

A psicóloga e secretária adjunta de Cidadania de Mato Grosso do Sul, Maria Thereza Trad, a “Tetê Trad”, foi vítima de crime virtual na tarde de segunda-feira (17), quando uma pessoa usou seu nome e foto para pedir dinheiro.

Ao JD1 notícias, Tetê, que é irmã do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, contou que o criminoso usou uma conta no WhatsApp, com o número (67) 996785864, e disparou mensagens pedindo dinheiro emprestado.

De acordo com a vítima, ninguém caiu no golpe, porém, ela procurou a polícia para registrar a ocorrência. Com as informações, a polícia busca encontrar o autor do crime. Tetê preferiu não dar mais detalhes por recomendação do delegado para não atrapalhar na investigação.

