Em busca de informações sobre Bioceânica, asiáticos se reúnem com Marquinhos

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

O prefeito Marquinhos Trad recebeu cinco embaixadores da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), nesta sexta-feira (14). Eles vieram a Mato Grosso do Sul para obter informações sobre a Rota Bioceânica e suas consequências para a relação comercial do Brasil com os países asiáticos.

A 1ª reunião de embaixadores da ASEAN será realizada em Campo Grande hoje e nesse sábado (15) e tem como tema a implementação da Rota Bioceânica Brasil – Chile. O evento é articulado conjuntamente pela Prefeitura, Governo do Estado, Comissão de relações exteriores do Senado Federal e Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems).

A comitiva é composta por embaixadores da Indonésia, Malásia, Myanmar, Tailândia e Vietnã. O embaixador da Myanmar, Myo Tint, explicou que a população dos países da Asean é de aproximadamente 600 milhões de pessoas e que o comércio entre Brasil e Associação cresceu rapidamente entre 2003 e 2011, indo de 3,15 para 17,7 bilhões de dólares, sendo que em 2009, o comércio com o Brasil superou os negócios com o Japão.

O embaixador ainda afirmou estar interessado no processo do corredor bioceânico. ‘’Estamos muito felizes de estar nessa cidade linda, muito limpa e esperamos continuar trabalhando em conjunto com esse Estado’’, concluiu.

Durante a fala e apresentação, todos os representantes foram unânimes em elogiar a cidade. A Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) é uma organização intergovernamental regional que compreende países do sudeste asiático, que promove a cooperação intergovernamental e facilita a integração econômica, política, de segurança, militar, educacional e sociocultural entre seus membros e outros países da Ásia.

A ASEAN mantém uma rede global de alianças e parceiros de diálogo e é considerada uma potencial global.

No sábado, os embaixadores vão conhecer propriedades da região de Campo Grande com a produção pecuária e agrícola, para serem apresentados à qualidade de Mato Grosso do Sul em sustentabilidade e produtividade.

