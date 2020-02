Marquinhos decreta folga no carnaval para servidores municipais

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, assinou um decreto, publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) nesta quinta-feira (13) que determina três dias de folga aos servidores do município durante o carnaval.

De acordo com o decreto assinado e publicado, os profissionais da capital terão os dias 24, 25 e 26 de fevereiro de folga, sendo o dia 26, quarta-feira de cinzas, somente até as 13h.

Entretanto, os servidores que atuam nos serviços essenciais como, hospitais e policiais, trabalharão normalmente.

Carnaval em Campo Grande

A prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) lançou nessa semana a programação para as festas de carnaval, com atividades distribuídas em toda a capital e para todos os gostos.

Neste ano foi retomado diversos blocos de rua que se perderam com o passar do anos por Campo Grande, como na avenida Fernando Corrêa da Costa. Além da retomada, também foram lançadas programações para os populares que não curtem a folia e preferem a calmaria.

Preservação

Com um olhar atento a época, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) vai distribuir mais de um milhão de preservativos masculinos e femininos pelos principais pontos de festas de Mato Grosso do Sul, com o intuito de conscientizar a população dos riscos de trasmissão de infecções sexualmente transmissíveis (IST) e gravidez indesejadas.

