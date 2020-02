Estado vai distribuir mais de 1 milhão de camisinhas no carnaval

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul vai reforçar a distribuição de preservativos durante o Carnaval. De acordo com a secretaria de Estado de Saúde (SES), serão repassados 1 milhão e 200 mil preservativos, entre masculinos e femininos, aos municípios.

O aumento na distribuição de camisinhas tem o intuito de trabalhar a consciência da população para o sexo seguro e a prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), como o HIV/Aids, Sífilis, Herpes genital e muitas outras.

A distribuição será dividida em 10 núcleos regionais de saúde pela Gerência Técnica do Programa IST/Aids e Hepatites Virais. Além dos preservativos, géis lubrificantes fazem parte do pacote.

A chefe do setor, Alessandra Salvatori, disse que a quantidade entregue vai varirar de município para município. “Nossa distribuição de preservativos é mensal e ganha aporte maior durante o Carnaval. Já a logística de distribuição atende demanda dos municípios. Alguns pedem mais nesse período.”

Salvatori alertou que independente da época do ano, o uso da camisinha é considerado pelos especialistas como método contraceptivo mais eficiente de prevenção de IST e de gravidez indesejada.

Campanha para o carnaval

Além de aumentar a entrega de camisinhas, o Governo vai iniciar os trabalhos para a campanha “Usar camisinha é uma responsa de todos”, lançada pelo Ministério da Saúde na semana passada.

O público-alvo é formado por jovens de 15 a 29 anos.

IST’s em Campo Grande

Somente em 2019, Mato Grosso do Sul registrou 1.332 novos casos de HIV/Aids, 3.189 casos de sífilis e 260 casos de hepatites virais.

