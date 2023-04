Thiago Brennand é preso nos Emirados Árabes e aguarda extradição

O empresário Thiago Brennand foi preso na tarde desta segunda-feira (17/4) nos Emirados Árabes, dois dias após sua extradição para o Brasil ser autorizada pelo país do Oriente Médio. A informação é da TV Globo.

Brennand se encontra foragido e responde por quatro pedidos de prisão pela Justiça paulista, além de ser acusado de crimes como estupro, tortura, ameaça e cárcere privado.

Segundo a emissora, agentes da Polícia Federal devem viajar para o país ainda nesta terça-feira (18) para trazer o empresário ao país.

No início do mês, o advogado do empresário havia informado que ele pretendia retornar ao Brasil para se apresentar às autoridades brasileiras.

