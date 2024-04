Thiago Sena, condenado pela morte de Wesner, é preso após 46 dias foragido

Após mais de 40 dias foragido, Thiago Giovanni Demarco Sena, de 27 anos, foi preso ontem, terça-feira (02), pela Polícia Civil em Campo Grande. Ele estava com mandado de prisão desde 16 de fevereiro, mas não se entregou para cumprir sua pena de 12 anos de prisão. A prisão foi comunicada à Justiça pela 3ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande. As circunstâncias da prisão não foram divulgadas.

Thiago Giovanni foi condenado pela morte de Wesner Moreira da Silva, ocorrida em fevereiro de 2017. Outro envolvido no crime, William Enrique Larrea, de 37 anos, já se entregou e também está cumprindo pena de 12 anos.

