"Tinham que ser estupradas e mortas", morador de rua é preso após perseguir crianças

Um morador de rua, de 21 anos, foi preso durante a manhã desta quarta-feira (21), após perseguir e ameaçar três alunas de uma escola municipal no bairro Pioneiros, em Campo Grande. Ele foi detido pela GCM (Guarda Civil Metropolitana). Ao ser detido, o autor disse que as menores 'tinham que ser estupradas e mortas’.

Conforme o boletim de ocorrência, as vítimas de 8, 10 e 14 anos, seguiam para a escola quando o autor começou a proferir xingamentos, ameaçando matar e correndo atrás das meninas. Com medo, elas pediram socorro nas redondezas.

Quando questionadas pelas equipes policiais, as crianças contaram que essa não era a primeira vez que o autor fazia isso. Elas então recordaram de quando o mesmo já teria corrido atrás delas com uma faca nas mãos.

Com as características do autor em mãos, as equipes seguiram em deslocamento até encontrá-lo. Ao ser preso e questionado sobre o motivo de ter cometido os crimes, o mesmo disse que as crianças ‘tinham que ser estupradas e mortas’.

A mãe das alunas manifestou intenção de representar contra o autor, uma vez que não foi a primeira vez que o mesmo atenta contra a integridade física e psicológica das menores.

O autor contou ainda para a polícia que havia usado drogas, por isso estaria alterado. Ele foi encaminhado para a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente), onde o caso foi registrado como injuria e ameaça.

