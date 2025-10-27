Menu
Polícia

Tio é preso e sobrinho apreendido por morte de casal no Jardim Colibri

GOI e Garras conseguiram localizar indivíduos escondidos em uma propriedade rural

27 outubro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Dupla foi detida pelo homicídioDupla foi detida pelo homicídio   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Homem, de 27 anos, foi preso, e um adolescente, de 17 anos, foi apreendido, durante a tarde deste domingo, dia 26 de outubro, após serem apontados como responsáveis pelo crime de duplo homicídio contra um casal, no Jardim Colibri, em Campo Grande. Ambos são tio e sobrinho, respectivamente.

As vítimas foram encontradas, na manhã de domingo, com várias perfurações pelo corpo e principalmente no pescoço. Foi identificado também que o rosto estava parcialmente desfigurado, o que dificultou o reconhecimento do casal.

A prisão e apreensão dos envolvidos aconteceu após o início das investigações. Quem encontrou os dois suspeitos foram equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) e Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros).

Segundo soube a reportagem, um possível desentendimento familiar teria sido o motivo para o ataque que culminou na morte do casal. O JD1 Notícias tenta mais detalhes sobre o que teria desencadeado esse atrito.

Ambos foram levados para a sede do Garras e permanecem à disposição das autoridades.

O caso - Informações do boletim de ocorrência apontam que as vítimas apresentavam ferimentos por várias partes do corpo, principalmente na região do pescoço, o que configurou como um "esgorjamento".

Conforme os detalhes do registro, uma testemunha informou sobre a presença dos corpos e quando a Polícia Militar chegou no local, confirmou a versão da testemunha e acionou o Corpo de Bombeiros para constatação dos óbitos.

