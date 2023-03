Tios sÃ£o acusados de abusar de sobrinha com deficiÃªncia mental por 7 anos em MS

Dois homens, de 60 e 85 anos, foram presos após ser acusados de estuprar a sobrinha, deficiente mental há 7 anos, em Corumbá. Eles são tios da menina.

De acordo com as informações policiais, no decorrer das investigações sobre um possível estupro, a vítima, deficiente mental, hoje com 16 anos, relatou ter sofrido abuso sexual desde os nove anos.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Justiça Estadual e os autores foram presos por intermédio da Delegacia de Atendimento a Criança, Adolescente e Idoso de Corumbá (DAIJI/COR).

