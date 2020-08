Carro "explodindo" de muamba é apreendido pela PM no Monte Castelo

Saiba Mais Polícia Filha encontra pai morto há dias em cima de cama

Após uma perseguição nas ruas de Campo Grande, um homem, ainda não identificado, foi preso transportando cigarros contrabandeados, agrotóxicos e celulares em uma camionete Renault Duster Oroch.

O caso ocorreu na manhã desta segunda-feira (2), de acordo com policiais militares que realizaram a prisão do autor, ele fugiu por diversos quilômetros e só parou após a equipe realizar um disparo com arma de fogo no pneu traseiro do veículo.

Segundo informações policiais, uma equipe da Polícia Militar (PM) foi informado por uma testemunha que um veículo suspeito estava subindo a Avenida Afonso Pena em direção ao Parque dos Poderes.

Com a informação, os agentes seguiram a via até encontrar o veículo que acelerou e tentou fugir da equipe policial, trafegando em alta velocidade e invadindo a contra mão de diversas ruas localizadas na região central da cidade.

Os policiais informaram terem perdido o veículo de vista na região próxima ao obelisco na Avenida Afonso Pena, com isso a equipe decidiu se deslocar até uma das saídas da cidade e acabaram encontrando o veículo novamente e uma nova perseguição se iniciou.

O autor chegou a jogar o carro contra a viatura policial duas vezes, fazendo com que os agentes subissem a calçada para evitar a colisão. A perseguição se encerrou em uma rua próxima a Avenida Mascarenhas de Moraes, após um disparo realizado em um dos pneus do veículo, outro pneu já havia estourado durante a fuga.

O motorista foi preso, dentro do carro foram encontrados cigarros e celulares contrabandeados e agrotóxicos, alguns produtos estavam lacrados e ainda não se sabe o que havia dentro. O autor, produtos e veículo serão levados para a Polícia Federal (PF).

