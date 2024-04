Dupla foge da GCM, piloto fratura a perna e debocha de agentes no Aero Rancho

Durante rondas preventivas da Guarda Civil Metropolitana (GCM) próximo ao CRS Aero Rancho, uma dupla de motocicleta acabou se dando mal e foi internada após ser flagrada andando de motocicleta sem habilitação.

Conforme registro da ocorrência, assim que o condutor da motocicleta viu a viatura, iniciou a fuga na contramão em frente à Escola Municipal Irene Szukala, eles não respeitaram ordem de parada e iniciou-se um acompanhamento tático.

A dupla atirava copos com bebidas contra a guarnição e passava nos semáforos vermelhos, até o momento em que tentaram fechar o veículo da Guarda com objetivo de impedir o acompanhamento, momento em que o houve colisão lateral dos veículos.

O piloto da moto, identificado como Vinícius Gabriel de 18 anos se desequilibrou e caiu junto com o garupa, Paulo Henrique de 22 anos.

Foi verificado que a moto não possuía pendências judiciais nem mesmo os dois rapazes. Questionados o porquê da fuga, Vinícius alegou que não tinha habilitação e havia ingerido bebida alcoólica

Ainda segundo o registro policial, em tom de deboche, Vinícius disse que era bom de "fuga". Ele foi socorrido com sangramento e foi constatado pelo Corpo de Bombeiros uma fatura no fêmur e na tíbia, enquanto o companheiro sofreu apenas escoriações. Os dois foram encaminhados para a Santa Casa e a motocicleta foi recolhida ao Detran-MS.

O caso foi registrado na Depac Cepol como dirigir veículo automotor, em via publica, sem a devida permissão ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, desobediência e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

