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PolÃ­cia

Tiroteio termina com duas pessoas feridas em Campo Grande

AtÃ© o momento, nÃ£o chegou a ser divulgado o estado de saÃºde das vÃ­timas ou se outras pessoas teriam se ferido durante a confusÃ£o

22 marÃ§o 2026 - 13h41Brenda Assis

Duas pessoas teriam sido baleadas durante um tiroteio ocorrido na madrugada deste domingo (22), em Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, as equipes da Polícia Militar foram acionadas para ir até o CRS (Centro Regional de Saúde) do Bairro Coophavila, onde uma jovem teria dado entrada com ferimento por arma de fogo.

Além dos militares, as equipes da Polícia Civil, por intermédio do GOI (Grupo de Operações e Investigações) também compareceram ao local, fazendo os levantamentos iniciais para dar início às diligências.

Posteriormente, os policiais se deslocaram até o Hospital da Unimed, onde a segunda vítima do tiroteio teria dado entrada.

Até o momento, não chegou a ser divulgado o estado de saúde das vítimas ou se outras pessoas teriam se ferido durante a confusão. O caso é investigado pelas autoridades.

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