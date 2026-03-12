Menu
Menu Busca quinta, 12 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

TJMS manda prender novamente homem que descumpriu medidas protetivas em Corumbá

Segundo o MP, réu invadiu a casa da vítima armado e fez ameaças de morte

12 março 2026 - 08h23Luiz Vinicius

A Justiça restabeleceu a prisão preventiva de um homem acusado de ameaça, violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas contra uma mulher em Corumbá, após recurso apresentado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

A decisão ocorreu após a instituição contestar uma determinação de primeira instância que havia concedido liberdade ao investigado. Para reverter a situação, o MPMS apresentou uma medida cautelar para suspender imediatamente os efeitos da decisão enquanto o recurso principal era analisado.

Segundo o Ministério Público, o acusado teria invadido a residência da vítima portando uma arma de fogo e feito ameaças de morte, mesmo ciente das restrições impostas pela Justiça.

Relator do caso, o desembargador Emerson Cafure destacou que havia risco na manutenção da liberdade do investigado, apontando histórico de crimes violentos e o fato de os novos episódios terem ocorrido enquanto ele estava em livramento condicional.

Com decisão unânime do tribunal, a prisão preventiva foi restabelecida. O caso segue em tramitação e integra ações do Ministério Público de Mato Grosso do Sul no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher no estado.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Polícia
Desentendimento por droga termina com homem esfaqueado no centro de Campo Grande
Mel ficava em uma caminhonete
Polícia
Ação da Decon apreende 250 quilos de mel irregular de comerciante na Capital
Suspeito foi levado para a Deam
Polícia
Suspeito de perseguir jovem em ônibus é detido pela GCM no Terminal Morenão
Golpistas se passam por funcionários do Mercado Livre e fazem mulher perder R$ 3 mil
Polícia
Golpistas se passam por funcionários do Mercado Livre e fazem mulher perder R$ 3 mil
Goleiro Bruno é considerado foragido pela Justiça do Rio de Janeiro
Polícia
Goleiro Bruno é considerado foragido pela Justiça do Rio de Janeiro
Veículo luxuoso foi apreendido na sede do Dracco-MS, em Campo Grande
Polícia
Dracco-MS auxilia na apreensão de Porsche de 'Vovozona', líder do Comando Vermelho no MT
Homem é preso em flagrante por descarte irregular de lixo em área de preservação
Polícia
Homem é preso em flagrante por descarte irregular de lixo em área de preservação
Depac Dourados
Polícia
Adolescente autista é agredido por desconhecido em feira de Dourados
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem leva surra de moradores do Itamaracá após furtar loja de cosméticos
Criança estava na rua
Polícia
Criança de 4 anos é encontrada sozinha em rua do Aero Rancho

Mais Lidas

Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
Justiça
Justiça condena soldado da PMMS por vídeo em rede social com piada gravada em oficina
Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
Polícia
Força Tática desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende três
Mulher é morta por elefante após provocar animal na Namíbia
Internacional
Mulher é morta por elefante após provocar animal na Namíbia
Drogas eram arremessadas para dentro do presídio
Polícia
Facção usava propina para arremessar drogas e celulares em presídio de Campo Grande