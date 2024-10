"Tocaia" do Choque termina com dois presos e apreensão de 746kg de maconha no Tarumã

Dois homens, um de 22 anos e outro de 24 anos foram presos na noite dessa sexta-feira (4), ao serem flagrados com entorpecentes na região do bairro Tarumã, em operação do Batalhão de Choque da Polícia Militar

Depois de receber a informação de um possível ponto de drogas, a guarnição iniciou vigilância por volta das 20h30 próximo a residência, quando apareceu um homem dirigindo um VW Golf , apontado pela testemunha como dono do imóvel.

Ele saiu logo em seguida em direção a uma praça e logo um Fiat Uno vermelho também parou no local e os dois motoristas conversaram por um tempo até que o condutor do Golf entrou no segundo veículo e foi em direção a sua casa, momento em que foram abordados pelo Choque.

O homem admitiu estar envolvido com as drogas e no VW Golf foram encontradas 11 porções de maconha (10,1kg). O veículo ainda estava com as placas adulteradas e registro de furto. O indivíduo afirmou aos policiais que as drogas pertenciam a terceiros e que havia mais em sua casa. O VW Gol branco, com placas adulteradas, foi identificado como veículo furtado.

Na residência, mais drogas foram encontradas, totalizando 681,250 kg de maconha. O indivíduo de 22 anos, dono da casa não tem passagens.

O dono do Fiat Uno, de 24 anos, possuí inúmeras passagens, como receptação, trafico de drogas, posse irregular de arma de fogo e roubo, estas últimas, enquanto ainda era menor. Ao ser abordado, ele admitiu que transportava drogas para outra pessoa, no veículo mais 136 tabletes (54,6 kg) de maconha foram encontrados.



Os dois indivíduos foram presos por tráfico de drogas e o dono da residência também por receptação de veículo furtado. Os veículos e as drogas foram entregues à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

