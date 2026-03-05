Menu
Tombamento de carreta deixou motorista ferido na BR-163, em Campo Grande

No entanto, condutor preferiu não ser encaminhado para unidade hospitalar

05 março 2026 - 10h54Luiz Vinicius
Carreta ficou nas margens da rodoviaCarreta ficou nas margens da rodovia   (WhatsApp/JD1 Notícias)

O tombamento de uma carreta carregada com 30 toneladas de pluma de algodão, deixou o motorista com ferimentos leves na madrugada desta quinta-feira, dia 5, na BR-163, atrás do condomínio de luxo Alphaville, em Campo Grande.

Pela manhã, imagens enviadas à reportagem apontaram que a carreta estava nas margens da rodovia, devidamente sinalizada, mas que deixou os motoristas com atenção redobrada.

Segundo a nota enviada pela Motiva Pantanal, concessionária responsável pela administração da rodovia, o condutor da carreta foi atendido, mas preferiu não ser encaminhado para uma unidade hospitalar, permanecendo no local.

Ainda segundo a concessionária, a empresa responsável pelo transporte da carga foi comunicada e estaria providenciando recurso para dar continuidade à entrega.

"As equipes da Motiva Pantanal acompanham a ocorrência e realizam a sinalização necessária para garantir a segurança dos usuários", disse a Motiva Pantanal.

