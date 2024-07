Torcedor é esfaqueado durante discussão por jogo em bar no Jardim Noroeste

Homem, de 36 anos, foi esfaqueado pelo menos duas vezes durante uma discussão e uma briga envolvendo torcedores que estavam assistindo a um jogo de futebol, em um bar no Jardim Noroeste, em Campo Grande, na noite desta quarta-feira (17).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava acompanhando a partida, quando uma discussão começou a rolar por causa dos times e em determinado momento do tumulto, o homem sentiu estocadas nos braços, no tórax e outra nas costas.

Sem saber quem seria o agressor, ele percebeu que havia sido esfaqueado e foi socorrido por familiares até o CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes para atendimento médico. Apesar dos ferimentos, ele estava consciente e aguardava transferência para a Santa Casa para exames mais detalhados.

A vítima não soube dizer quem seria o autor ou autores, tampouco relatou qual seria o estabelecimento em que aconteceu o caso.

O registro na delegacia de plantão foi feito como lesão corporal dolosa.

