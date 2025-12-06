Trabalhador de empresa é morto a facadas em restaurante de Bataguassu

Trabalhador da MS Florestal, identificado como Sérgio Ricardo Neres Santana, de 48 anos, foi assassinado com golpes de faca na tarde desta sexta-feira, dia 5, em um restaurante na Avenida do Porto XV de Novembro, no centro de Bataguassu.

O crime foi cometido por um colega de trabalho, que desferiu ao menos dez facadas para conseguir consumar o homicídio. O filho da vítima, de 24 anos, também foi atingido e o suspeito, Gabriel Martinez Felipe, de 29 anos, foi preso em flagrante.

Sérgio chegou a ser socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros, mas ao chegar na Santa Casa de Bataguassu, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito declarado.

Segundo informações do portal Cenário MS, o suspeito se apresentou espontaneamente para a polícia e afirmou que tudo aconteceu após uma discussão entre ele e a vítima.

Conforme relatado pelo suspeito, o motivo da briga começou na quarta-feira, dia 3, quando Sérgio teria negado um refrigerante oferecido pela empresa.

Já na quinta-feira, dia 4, vítima e suspeito voltaram a ter um atrito, quando Sérgio teria arremessado um doce contra Gabriel, proferindo ofensas e ameaças. Na sexta-feira, dia 5, novamente outro encontro e após confrontar a vítima sobre as ameaças, o suspeito sacou a faca e desferiu os golpes.

O suspeito foi detido em flagrante e encaminhado para a delegacia, onde foi autuado pelo crime de homicídio simples e lesão corporal dolosa.

