Polícia

Trabalhador de empresa é morto a facadas em restaurante de Bataguassu

Suspeito foi preso em flagrante e afirmou que chegou a ser ameaçado pela vítima

06 dezembro 2025 - 12h51Luiz Vinicius
Vítima chegou a ser socorrida com vidaVítima chegou a ser socorrida com vida   (Cenário MS)
Dr Canela

Trabalhador da MS Florestal, identificado como Sérgio Ricardo Neres Santana, de 48 anos, foi assassinado com golpes de faca na tarde desta sexta-feira, dia 5, em um restaurante na Avenida do Porto XV de Novembro, no centro de Bataguassu.

O crime foi cometido por um colega de trabalho, que desferiu ao menos dez facadas para conseguir consumar o homicídio. O filho da vítima, de 24 anos, também foi atingido e o suspeito, Gabriel Martinez Felipe, de 29 anos, foi preso em flagrante.

Sérgio chegou a ser socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros, mas ao chegar na Santa Casa de Bataguassu, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito declarado.

Segundo informações do portal Cenário MS, o suspeito se apresentou espontaneamente para a polícia e afirmou que tudo aconteceu após uma discussão entre ele e a vítima.

Conforme relatado pelo suspeito, o motivo da briga começou na quarta-feira, dia 3, quando Sérgio teria negado um refrigerante oferecido pela empresa.

Já na quinta-feira, dia 4, vítima e suspeito voltaram a ter um atrito, quando Sérgio teria arremessado um doce contra Gabriel, proferindo ofensas e ameaças. Na sexta-feira, dia 5, novamente outro encontro e após confrontar a vítima sobre as ameaças, o suspeito sacou a faca e desferiu os golpes.

O suspeito foi detido em flagrante e encaminhado para a delegacia, onde foi autuado pelo crime de homicídio simples e lesão corporal dolosa.

