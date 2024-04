Trabalhador é atropelado e morre às margens da BR-262, em Anastácio

João Pedro Ramires Mendieta, de 30 anos, foi encontrado morto às margens da BR-262, próximo ao Posto da PMA (Polícia Militar Ambiental), em Anastácio. A suspeita é que ele tenha sido atropelado.

Conforme as informações policiais do boletim de ocorrência, ele seria trabalhador de uma fazenda. Ontem (21), ele teria saído do local por volta das 19h30 e teria o costume de fazer o trajeto da fazenda até a cidade a pé.

Um colega de serviço contou que a vítima era usuária de drogas. O corpo de João foi encontrado por uma pessoa que passava pelo local, e o avistou caído às margens da rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil e Perícia Técnica estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

Apesar de na cena do crime não ter sido encontrado um veículo, as autoridades acreditam que João tenha sido atropelado, uma vez que tinha ferimentos característicos de atropelamento pelo corpo, como escoriações nas pernas, pé, e na cabeça.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil.

