Trabalhador é encontrado morto em estrada de fazenda em Nova Andradina

Rubens Marques Pereira, de 60 anos, foi encontrado morto às margens de uma estrada vicinal durante a manhã desta segunda-feira (26), no Assentamento Teijin, em Nova Andradina. Ele seria funcionário de uma fazenda da região.

Conforme as informações repassadas pelo delegado adjunto da 1ª Delegacia de Nova Andradina, Caio Buose Bazoti, Rubens tem histórico de alcoolismoe costumeiramente realizava à pé o trajeto pela área em que foi encontrado.

A Polícia Civil esteve no local juntamente com equipe da perícia criminal. Conforme aferição preliminar, não havia marcas de lesões junto ao corpo ou indicativos de violência no ambiente entorno.

Rubes levava objetos de uso pessoal, descartando qualquer suspeita roubo. Acredita-se que a morte tenha acontecido há menos de 24h.

“A dinâmica mais adequada aos elementos apurados no local, é que o indivíduo tenha sido vítima de mal súbito, seguido de morte decorrente de causas naturais, sem relação com infração penal de qualquer natureza. Todavia, a conclusão virá com o laudo do exame necroscópico, bem como sequência de outros atos de investigação”, disse o delegado.

