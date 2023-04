Trabalhador é esfaqueado por usuário de drogas no Coophavila II

Homem, de 41 anos, foi esfaqueado na costela por um desconhecido que saiu do meio do mato durante a manhã desta quinta-feira (13), no cruzamento da Avenida Afluente com a Rua Rancho Alegre, bairro Coophavila II.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o poste de saúde do bairro pois um homem teria dado entrada após ter sido esfaqueado. Ao chegar no endereço, as equipes conversaram com a vítima.

O mesmo contou que estava no cruzamento esperando seu filho para ir trabalhar quando um desconhecido saiu do meio de um matagal já segurando uma faca e disse “ei, vem aqui”. Ao ver a arma, a vítima anda tentou correr, mas foi alcançado e atingido por um golpe na costela.

Depois de golpear a vítima, o autor saiu socorrendo do local. Para a polícia, o homem disse ainda que nenhum objeto foi subtraído e que o rapaz seria um usuário de drogas conhecido na região como ‘Greg’.

Por conta do ferimento, a vítima precisou ser transferida para a Santa Casa da Capital. O caso foi registrado na 6° Delegacia de Polícia Civil, como lesão corporal dolosa.

