Trabalhador é morto com golpes de enxada após brigar com colega de serviço em MS

Homem, de 36 anos, identificado apenas como Edésio, morreu ao ser atingido por golpes de enxada e machado durante uma briga na madrugada desta sexta-feira (30), em uma fazenda localizada na cidade de Terenos. O autor, de nome Adriano Boles, de 25 anos, confessou o crime através de uma mensagem de áudio nas redes sociais.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo encarregado de uma empresa, onde autor e vítima trabalhavam juntos, informando o caso. Para a polícia, o homem disse que os dois estavam bebendo juntos, sozinhos.

Uma testemunha relatou que havia recebido uma mensagem de áudio encaminhada via WhatsApp por Adriano. Na gravação ele contava ter se desentendido com Edésio, informando que a vítima chegou a pegar uma faca para agredi-lo.

Para se defender, o autor então se apossou de um machado e o usou quando Edésio tentou acertá-lo. Ainda segundo o registro policial, no local foi encontrada uma enxada com vestígios de sangue, levantando a suspeita de que também teria sido usada no crime.

As equipes da Perícia Técnica localizaram ainda manchas de sangue do autor, o que indica que ele estaria com algum ferimento. O caso foi então encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Terenos, como homicídio simples.

