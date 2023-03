Trabalhador Ã© roubado, esfaqueado e agredido com capacetada no Guanandi

Um trabalhador, de 33 anos, foi vítima de assalto na noite deste domingo (12) logo após finalizar a limpeza de um terreno e receber o pagamento, que foram R$ 200 e uma cesta básica. Ele foi rendido, esfaqueado no rosto e agredido com capacetada no bairro Guanandi, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima retornava a pé para sua residência e quando estava pela rua José Gilberto Abuhassan, foi abordado por alguns indivíduos de forma violenta que deram início ao roubo.

Logo após tomarem sua cesta básica e o dinheiro, os criminosos desferiram uma facada e várias capacetadas na cabeça da vítima, que perdeu a consciência. Após recobrar, passou a andar até o bairro Aero Rancho, momento que não aguentou mais de dor e pediu ajuda dos populares.

A Polícia Militar e uma viatura do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram pelo local e a vítima foi encaminhada para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo com emprego de arma branca na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

