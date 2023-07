Trabalhador morre eletrocutado ao cortar eucaliptos em fazenda

Zeferino Alvarenga, de 58 anos, morreu ao ser atingido por uma descarga elétrica enquanto cortava eucaliptos em uma carvoaria localizada na área rural de Ribas do Rio Pardo.

Conforme o boletim de ocorrência, um colega de serviço contou a Polícia Militar que estava trabalhando com uma motoserra cortando árvores de eucalipto, quando em determinado momento, viu uma fumaça a aproximadamente 200 metros de distância.

Ele relatou ter chamado várias vezes por Zeferino, mas não teve resposta. Percebendo que as chamas estavam tomando conta da área, a testemunha optou por ir até o alojamento pedir ajudar para apagar o fogo.

Após conter o inicio de incêndio, eles acabaram encontraram a vítima caída, já sem sinais vitais e com queimaduras por todo o corpo.

A testemunha disse ainda acreditar que, muito provavelmente, Zeferido cortou uma árvore de eucalipto e durante a poda, um galho acabou caindo em cima da rede elétrica. Na tentativa fazer a remoção, acabou recebendo a descarga elétrica.

Por ter sido de grande intensidade, a descarga acabou ocasionando a morte do trabalhador e ainda o incêndio no local. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas a vítima já estava sem vida.

A Polícia Civil e Perícia Técnica foram até a cena do acidente de trabalho para fazer as investigações iniciais sobre o caso, que foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município, como morte a esclarecer.

Deixe seu Comentário

Leia Também