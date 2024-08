Trabalhador rural é esfaqueado durante briga em fazenda de Coxim

Um trabalhador rural, de 51 anos, foi esfaqueado durante a tarde de segunda-feira (12), em uma briga na fazenda em que trabalhava, localizada na zona rural de Coxim. O autor seria o ajudante da vítima.

Conforme as informações do site Coxim Agora, os dois tiveram uma discussão quando o autor pegou uma faca, atingindo a vítima na região da cintura. O trabalhador rural foi socorrido pelo gerente da fazenda.

No meio do caminho para o hospital, o gerente encontrou um casal que passava pelo local e i ajudaram a levar a vítima até o Pronto-Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, onde recebeu atendimento médico.

O autor da facada fugiu do local, não sendo localizado até o momento. Além disso, o motivo da discussão, que resultou na facada, não chegou a ser divulgado pelas autoridades. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

