Trabalhadores ficam feridos após trator cair de ponte em Nova Alvorada do Sul

Dois trabalhadores, que não tiveram seus nomes divulgados, ficaram feridos após o trator que estavam cair em uma ponte na cidade Nova Alvorada do Sul, durante a manhã de quinta-feira (5).

Conforme as informações iniciais, os dois trabalham na Usina Santa Luzia e estavam em um pulverizador de veneno. Ao passar pela ponte sobre o Rio Santa Luzia, o veículo acabou caindo.

Por conta da dinâmica, um dos homens foi socorrido em estado grave, sendo levado junto com o colega para o Hospital Municipal. Porém, devido seu estado de saúde, ele precisou ser transferido para a Santa Casa.

O site Alvorada Informa, detalhou que a ponte não estaria em condições para o tráfego. A assessoria de comunicação do Grupo Atvos foi contatada, mas ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também