Traficante morto no Centenário foi executado com 27 tiros

O traficante Thiago Souza da Silva, o 'Candinho', de 37 anos, foi executado com 27 tiros durante a noite de sexta-feira (30), na Rua Caxiuana, localizada no Bairro Centenário, em Campo Grande.

Conforme atualizações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender o fato. Quando chegaram ao local, as equipes encontraram viaturas do Choque e duas ambulâncias do Corpo de Bombeiros, responsáveis por constatar o óbito da vítima.

Por medo de represálias, alguns vizinhos contaram para as autoridades que o homem estaria foragido do sistema prisional. A informação foi confirmada durante pesquisa do nome de Thiago.

No local dos fatos, as equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica encontraram 27 cartuchos deflagrados calibre 9 mm, três projéteis, uma munição intacta e o celular quebrado da vítima.

Ainda assim, a dinâmica de como Thiago teria sido abordado antes de ser alvejado não chegou a ser divulgada. O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e tráfico de drogas.

