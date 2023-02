Traficante morto pela PM no Tijuca disse para a esposa que iria comprar lanche

O rapaz morto durante uma troca de tiros com a Polícia Militar no bairro Tijuca foi identificado como Harley Leandro Estevão Assunção, de 23 anos. A esposa procurou a delegacia após ler noticias sobre o caso. Para ela, o homem disse que iria comprar um lanche, saiu de casa e não voltou mais.

Consta na complementação do boletim de ocorrência que o casal estava morando junto há aproximadamente um ano e meio. Na noite de domingo (19), Harley saiu de casa dizendo para a esposa que iria buscar um lanche e não retornou. A mulher ficou desde então tentando entrar em contato com ele, mas sem sucesso.

Durante a manhã de segunda-feira (20), ao ler as notícias matinais, leu a história em um jornal da Capital e procurou a delegacia após reconhecer o corpo do marido no IMOL (Instituto Médico Legal).

Morte – Conhecido como ‘Escobar’, Harley morreu após trocar tiros com a Polícia Militar enquanto tentava fugir de uma abordagem. Ele chegou a se esconder em telhados, terreno baldio e atrás de entulhos, mas acabou disparando contra os militares e foi atingido.

Após ser baleado, o homem foi socorrido até uma unidade de saúde, mas não resistiu e morreu. Com ele, foi encontrado 1kg de cocaína e 5kg de maconha.

