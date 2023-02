Traficante saca revólver e morre em confronto com o Choque no Aero Rancho

Diego Rodrigues Botelho, de 37 anos, morreu na noite de quinta-feira (9) durante um confronto com o Batalhão de Choque, após desobedecer diversas tentativas de abordagem em seu veículo que estava com mais de um quilo de drogas, um Volkswagen Gol, na rua Valério de Almeida, na região do bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais realizavam rondas na região da rua Santa Quitéria e visualizaram o carro saindo de uma área de grande concentração de pequenos traficantes.

Inicialmente, foi feito um acompanhamento tático e chegando em uma área mais segura, os militares determinaram a parada do veículo por meio de sinais sonoros e luminosos, mas o motorista demorou a obedecer.

Ainda segundo o registro, após muito insistência dos militares, Diego desceu do carro com as mãos para cima, no entanto, o traficante moveu suas mãos na direção da cintura sacando um revólver de calibre 38, apontando para os militares, que na ação de desarmá-lo, efetuaram um disparo contra o homem, atingido seu tórax.

Os militares se aproximaram e logo após desarmarem o criminoso, socorreram Diego para o Hospital Regional com vida, mas não resistiu ao ferimento e faleceu logo na sequência.

Após a Polícia Civil e a Perícia Científica serem acionadas, foi localizada um tablete de cocaína no interior do veículo, que pesava pouco mais de um quilo, onde foi encaminhado para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

Diego tinha uma extensa ficha criminal, contendo crimes como tráfico de drogas, furto, roubo, porte ilegal de arma de fogo, roubo, associação criminosa, corrupção de menores e receptação.

O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição a intervenção policial, porte ilegal de arma de fogo, homicídio simples na forma tentada e tráfico de drogas na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

