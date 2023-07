Traficante tenta fugir, acerta carro com drogas em carreta e morre em Ponta Porã

Traficante, que não teve sua identificação revelada, morreu durante o domingo (9) enquanto tentava fugir da polícia na MS-164, entre o trevo de Ponta Porã com saída para a cidade de Antônio João. As drogas, que seriam tabletes de maconha, ficaram espalhadas na pista.

O acidente de trânsito ainda envolveu uma carreta que seguia no sentido contrário da rodovia. Segundo informado pelo site Ponta Porã News, o criminoso estava em uma Fiat Strad, quando perdeu o controle da direção.

Com a força do impacto, ele parou embaixo da carreta e o veículo de passeio ficou completamente destruído e o traficante chegou a ser arremessado para fora, morrendo no local.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Polícia Militar estiveram no local atendendo a ocorrência. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas, mas a suspeita é que o traficante tenha provocado o acidente durante a fuga.

Os tabletes de drogas ficaram espalhadas pela pista. O condutor da carreta não sofreu ferimentos graves, tampouco precisou ser removido para uma unidade hospitalar.

