Traficantes batem em cerca e são presos com maconha avaliada em quase R$ 400 mil

Um jovem, de 18 anos, e o passageiro de um Ford Fiesta, foram presos ao serem flagrados transportando cerca de 150 kg de maconha em Iguatemi. Eles foram pegos depois de fugir da polícia e bater em um poste de cerca durante a madrugada de terça-feira (2).

Conforme as informações policiais, algumas equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) realizavam um bloqueio policial na MS-295, área rural do município e Iguatemi, quando deram a ordem de parada ao motorista do veículo, que seguia em alta velocidade no sentido Tacuru/Iguatemi. A ordem foi ignorada e o condutor acelerou ainda mais o veículo.

Houve perseguição e no perímetro urbano de Iguatemi, o homem colidiu com o Fiesta em alguns postes de cerca e parou em uma área de pasto. Ambos saíram do veículo alterados e agressivos até serem contidos e algemados pelos militares. O passageiro reclamou de dores em uma das pernas, sendo encaminhado ao pronto socorro local para receber atendimento médico.

No veículo estavam vários volumes prensados de maconha, com peso total de 150 quilos. Eles disseram que foram contratados para pegar a droga em Tacuru e entregá-la na cidade catarinense de Joinville.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O veículo com a droga foi rebocado pela viatura guincho do DOF. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 394 mil.

