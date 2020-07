Traficantes usam foto de Bolsonaro para indicar droga de “boa qualidade”

Flávio Veras, com informações do IG

Um grupo de traficantes foi flagrado pela polícia utilizando a foto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em pinos de cocaína. Objetivo dos criminosos era com a imagem indicar que o entorpecente era de boa qualidade.

Segundo informações do portal iG, um dos integrantes do grupo, o traficante Rodieri Levi da Silva Cardoso foi condenado a cinco anos e 10 meses de prisão, na última semana, por tráfico de drogas, em Lençóis Paulistas, no interior de São Paulo.

O objetivo seria indicar aos clientes que a droga com o rosto do presidente teria qualidade superior às demais.

Ao todo, 86 pinos de cocaína foram encontrados na casa do traficante, além de uma porção de 20g de maconha e uma balança de precisão.

