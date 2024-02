Tragédia: Menino de 2 anos é enforcado até a morte e jogado em tanque de peixe

O pequeno Luan Luan Henrique Alves de Lima, de apenas 2 anos, foi encontrado morto, boiando dentro de um tanque de peixes, após ter sido enforcado. O caso aconteceu durante a última sexta-feira (16), em Uruana, na região central de Goiás, mas hoje a polícia local disse já ter uma pista sobre a identidade do suspeito.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo g1, o menino estava com a família e alguns conhecidos no dia em que foi encontrado morto. O delegado responsável pela investigação do caso, Marcos Adorno, contou ao site que é provável que o menino tenha sido enforcado e só depois jogado no lago, para simular um afogamento.

Viagem para fora do país - A mãe de Luan Henrique, Marcela Alves, soube da morte do filho pela mãe dela. A mulher se mudou para a Bélgica, há cerca de dois meses, onde busca oportunidades de emprego e tentava conseguir a documentação do filho para buscá-lo para morar com ela.

“Eu estava arrumando os documentos para ele poder ir. Estava tudo planejado para eu vir buscar meu filho, não eu vir dessa forma, do jeito que aconteceu”, lamentou Marcela. “Minha mãe me ligou e disse o que aconteceu, que ele tinha caído na represa. Foi um desespero total, muito grande”, disse ela ao portal g1.

Após a morte do filho, Marcela Alves ainda falou sobre o desejo de justiça para que o responsável pela morte do menino seja identificado e preso o quanto antes.

“Como mãe, eu quero justiça. O que eu mais quero é saber quem fez isso com meu filho. A dor de perder é muito grande. A angústia de saber que quem fez isso está impune, de não saber quem fez, o porque, é maior”, contou.

Ainda de acordo com ela, o filho era alegre e querido por todos. “Ele era muito grudado em mim e em minha mãe. Ele era um menino muito meigo, um amorzinho de pessoa”, detalhou a mãe.

Deixe seu Comentário

Leia Também