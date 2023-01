Transportadora é autuada por derramamento de etanol em MS

Uma transportadora, com sede em Dourados, foi autuada nesta quarta-feira (4), por derramamento de etanol, causando contaminação do solo às margens da BR 376, no município de Ivinhema, após a carreta bitrem se envolver uma acidente e a carga virar.

Policiais Militares Ambientais de Batayporã foram acionados pelo Corpo de Bombeiros, em razão de um acidente com o tanque bitrem de uma carreta carregado com 59.000 litros de etanol, acoplado a um veículo tractor marca DAF, que se rompeu com derramamento de aproximadamente 25 mil litros do produto perigoso.

O combustível escorreu pela vegetação à margem da rodovia contaminando o solo e resultou em uam multa de R$ 25.000,00, agora a empresa precisa remover o material contaminante e a recuperação da área degradada, apresentando os resultados à PMA, que encaminhará os documentos ao Ministério Público, depois de vistoria, para constatação da recuperação.

Os responsáveis também poderão responder por crime culposo de poluição. A pena é de seis meses a um ano de detenção

