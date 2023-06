Travestis entram em carro, ameaçam e roubam motorista no Jardim Paradiso

Durante a noite fria desta quarta-feira (14), um rapaz, de 31 anos, foi vítima de um assalto cometido por três travestis no cruzamento das ruas Angela Abdulahad com Ovideo Serra, no Jardim Paradiso, em Campo Grande.

Os suspeitos invadiram o carro da vítima que parou no cruzamento respeitando a sinalização e também devido ao nevoeiro que fazia na cidade.

Segundo informações do boletim de ocorrência, logo após ser abordado, o motorista percebeu que um travesti entrou no banco de trás, outro no banco do passageiro da frente e o terceiro suspeito ficou do lado de fora.

Sendo ameaçado a todo momento com um objeto pontiagudo apontado para seu pescoço, os criminosos ordenaram que a vítima desbloqueasse o celular, fizesse pix e entregasse os cartões. O motorista ainda relatou que um dos travestis estava com uma máquina de cartão de crédito.

O autor pediu para que ele passasse o cartão, mas como a vítima informou que não havia saldo, os travestis levaram apenas o celular do rapaz. Referente as características, o condutor do veículo informou que um deles era alto e possuíam cabelos longos, usava sobretudo bege, moreno claro.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro como roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo com emprego de arma branca.

