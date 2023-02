Travestis que assaltavam motoristas 'sozinhos' são presas na Capital

Duas travestis de nomes sociais, Natasha, de 28 anos, e Nicolly, de 29 anos, foram presas pela Polícia Civil por serem responsáveis por uma sequência de assaltos a motoristas solitários em uma avenida de Campo Grande.

Uma terceira envolvida, identificada como Raysa, de 25 anos, ainda não foi localizada e as diligências permanecem por meio da DERF (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos).

De acordo com a polícia, as profissionais do sexo faziam uma espécie de arrastão na Avenida Costa e Silva, assim que os motoristas passavam por um cruzamento.

Quando eles diminuíam a velocidade para atravessar o cruzamento, elas agiam.

Os casos aconteceram de maio do ano passado até janeiro deste ano. As travestis entrava nos carros em que os motoristas estavam sozinhos, anunciavam o assalto portando uma faca, fazendo ameaças e roubando diversos itens.

A DERF segue apurando mais detalhes do caso para chegar até a terceira envolvida.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também