Três ficam feridos durante acidente envolvendo motos e ônibus na Gunter Hans

Maioria no trânsito, mais um acidente envolvendo motociclista foi registrado na manhã desta quarta-feira (28), em Campo Grande. Desta vez, a colisão envolveu duas motos e um ônibus de transporte coletivo, na Avenida Gunter Hans, na altura do bairro Guanandi.

O JD1 Notícias, a motociclista de uma moto Honda preta estava seguindo pelo ‘corredor’ (espaço entre os veículos), pela avenida quando não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo contra uma Yamaha azul, que era ocupada por duas pessoas, sendo o piloto, de 27 anos, e uma idosa, de 68 anos.

Depois de ser atingido, o motociclista da Yamaha acabou colidindo contra o ônibus da linha 317 – que faz o itinerário Santa Emília/Centro.

Por conta da colisão, o motoqueiro estava com suspeita de fratura na perna direita e a idosa, que seguia para o INSS fazer perícia, teve ferimentos na face, os dois foram socorridos pelas equipes do Corpo de Bombeiros. A condutora da Honda preta também precisou de atendimento, sendo assistida por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Por ser uma via de grande movimento, o trânsito no local ficou tumultuado.

