Três são presos sob suspeita de terem ajudado fugitivos de Mossoró

Três pessoas foram presas sob suspeita de terem ajudado os fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, entre quarta-feira (21) e quinta-feira (22). As informações são do Metrópoles.

Dos três presos, duas foram detidas em flagrante, enquanto outra estava com mandado de prisão preventiva em aberto. Eles foram localizados na divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará.

Além das prisões, também foram realizadas as apreensões de um carro, armas com numeração raspada e drogas.

Até o momento, Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 33 anos, ambos membros do Comando Vermelho (CV), continuam foragidos da unidade prisional.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também