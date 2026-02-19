Trio é preso com arma e carne de gado furtado em Corúmba

Dois homens, de 32 e 34 anos, e uma mulher, de 21, foram presos na madrugada de terça-feira (17) por porte ilegal de arma de fogo e abigeato (furto de gado), na BR-262, em Corumbá.

De acordo com o Departamento de Operações de Fronteira (DOF), a equipe realizava um bloqueio na região do posto fiscal Lampião Aceso quando abordou um veículo Volkswagen Gol.

Durante a vistoria, os policiais encontraram grande quantidade de carne bovina espalhada sobre os bancos e no porta-malas do carro. Questionados, os ocupantes apresentaram versões contraditórias sobre a origem do produto e não possuíam nota fiscal nem qualquer comprovante de procedência.

Ainda conforme o DOF, com o condutor foi localizada uma pistola calibre .22 da marca Smith & Wesson, carregada com 10 munições. Outras quatro munições foram encontradas dentro do veículo.

Os três foram presos em flagrante e encaminhados, juntamente com a arma, o carro e a carne apreendida, avaliados em cerca de R$ 45 mil, à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

