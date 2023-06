Trio é preso com cocaína para venda em frente a condomínio no Monte Castelo

Três homens foram presos pela Polícia Militar por tráfico de drogas, na madrugada deste sábado (3), após serem flagrados em frente a um condomínio na Rua Rogério Casal Caminha, no Monte Castelo.



Em ronda pela região, uma guarnição da PM flagrou um Corsa vermelho estacionado na frente de um condomínio de prédios, e com aproximação dos agentes os três indivíduos que estavam no veículo começaram a apresentar atitudes suspeitas abaixando as cabeças e mexendo na cintura.



Diante da suspeitas os policiais militares realizaram a abordagem em revista pessoal. Com um dos ocupantes, identifica como Eder, nada foi encontrado. Com Iago foi encontrado um celular Samsung. Já com o outro indivíduo de nome Weslley, foi localizado escondido dentro do cós da costura de seu casaco, 19 papelotes de cocaína pura totalizando 9,10 gramas, conforme laudo da Denar, além de R$165,00 em cédulas trocadas e moedas.



Todos foram entrevistados a respeito, e Weslley informou que estava naquele local para vender papelotes de cocaína a uma mulher moradora do condomínio, pelo valor de R$20,00, sendo que a venda foi combinada pela internet e as informações estavam no celular apreendido que estava na posse de Iago.



Já Iago disse que havia emprestado seu telefone para que Weslley realizasse ligações relacionadas a venda de droga, mas que não teria participação nos lucros.



Enquanto o último envolvido, identificado como Eder afirmou que estava na casa de Weslley no momento em que o amigo pediu para ir até a residência de Iago, e a partir de lá foram comprar cerveja e que não sabia que Weslley estaria portando drogas.



De acordo com a polícia a versão seria fantasiosa. "Tendo em vista Eder residir no bairro Jardim Columbia, Iago no bairro Nova Lima e por toda esta região existirem dezenas de lugares onde poderiam comprar cerveja, mas foram abordados a cerca de 8 km de distância dos bairros onde residem e estavam estacionados na verdade na frente de um condomínio (local onde iria ser feito a entrega de droga, conforme relato dos conduzidos)".



Foi dada voz de prisão aos autores que foram encaminhados para a Delegacia Cepol e devem responder por tráfico e o veículo foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).



Deixe seu Comentário

Leia Também