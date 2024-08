Trio é preso por vender bebida falsificada em comércio no Jardim Centro-Oeste

Três pessoas, sendo uma mulher, de 48 anos, e dois homens, de 21 e 44 anos, foram presos durante uma ação da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) na manhã desta terça-feira (20), no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande, por vender bebidas alcoólicas falsificadas.

Segundo informado pela polícia, a investigação apontou que as garrafas utilizadas nas vendas eram originais, contudo, os selos de identificação e os sistemas de fechamento eram falsificados. A descoberta rendeu um trabalho minucioso, contando com ajuda de um escritório de advocacia, representando as empresas exportadoras das bebidas, comprasse uma garrafa para análise.

Com o laudo expedido confirmando a falsificação, foi solicitado um pedido de busca e apreensão no comércio, sendo aceito pelo poder judiciário.

Durante a operação, foram apreendidas 76 garrafas de destilados falsificados, quatro veículos incluindo uma Toyota Hilux, um Chevrolet Prisma, uma van carregada de mercadorias e um pequeno caminhão utilizado para a distribuição dos produtos no comércio, além de 14 gramas de maconha e R$ 69.800,00, em dinheiro.

Os produtos resultantes de descaminho foram encaminhados à Receita Federal. A Polícia Federal também receberá uma cópia do auto de prisão em flagrante para apurar o crime de descaminho.

Os presos serão apresentados ao juiz da Custódia para as providências legais. Ainda conforme a Polícia Civil, a pena para o crime de falsificação de bebidas pode variar de quatro a oito anos de reclusão.

