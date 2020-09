Trio invade e furta R$ 1 mil do Rei dos Frios no Jardim Colibri

Os jovens Alan Braz Dias, 18 anos, e Vinicius Oliveira da Silva, 19 anos, foram flagrados na madrugada desta terça-feira (15), junto com outro meliante invadindo o estabelecimento Rei do Frios e Embalagens no Jardim Colibri.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário do estabelecimento recebeu uma notificação do sistema de alarmecerce de 23h20 de ontem, informando que um dos sistemas de sensores do comercio disparou, porém ao entrar no aplicativo não viu ninguém dentro da propriedade, pois os meliantes estavam escondidos em um setor onde as câmeras de filmagem não estão funcionando.

No entanto, por volta das 00:30 horas os sensores novamente voltaram a disparar momento em que a vítima foi avisado pela empresa de monitoramento chamada que havia alguns elementos dentro do mercado.

Após saber do fato a vítima pegou seu veículo foi até o endereço, quando chegou no local a vítima ficou dando voltas na quadra até que na Rua Catiguá esquina com a Avenida Guaicurus encontrou uma viatura da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e informou o que estava ocorrendo.

A guarnição da Guarda foi até o local uma viatura da Polícia Militar (PM) também chegou no local onde as duas guarnições realizaram o cerco ao prédio. Quando os policiais militares entraram no prédio os autores tentaram fugir do local pelos fundos, onde a Guarda Municipal conseguiu pegar dois autores na Avenida Guaicurus.

Em seguida, a Guarda pediu apoio a PM que realizou o transporte dos autores até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol para a realização dos procedimentos cabíveis.

A vítima informou que havia aproximadamente R$: 1 mil no caixa que foram subtraídos. Também relata que no local foi arrombado a porta lateral do estabelecimento por onde os autores tiveram acesso ao interior do imóvel. Informa ainda que o local está preservado para a realização da perícia. Não foram apresentados na delegacia pertences ou objetos subtraídos.

