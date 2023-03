Tucano Ã© resgatado em residÃªncia apÃ³s "arrumar briga" com galinhas por comida

Sarah Chaves, com informações da PMA/MS

A equipe de Policiais Militares Ambientais de Corumbá receberam um chamado de um morador do centro da cidade no final da tarde ontem (26), informando ter uma ave silvestre em seu quintal.

Era uma ave da espécie Ramphastos toco, conhecida como tucano que havia sido ferido por galinhas, quando tentava comer a comida delas.

Os Policiais estiveram no local e o morador já havia trancado o tucano em um cômodo da casa. Com uso de um puçá, os militares capturaram o animal, colocando-o em uma caixa de contenção.

O tucano foi encaminhado a um médico veterinário e, assim que ele esteja saudável e sem ferimentos, será solto em seu habitat, distante do centro urbano.

