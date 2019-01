Túmulos são violados no cemitério de Nova Andradina

Da Redação com Assessoria

O cemitério Santa Bárbara de Nova Andradina tem túmulos violados e restos mortais humanos expostos. Uma moradora, que pediu para não ser identificada, registrou a situação do local e enviou para o site Jornal da Nova para denunciar o fato. As imagens mostram uma das ossadas humanas misturada em uma das covas.

De acordo com a moradora, o problema foi identificado no domingo (6), quando a moradora visitou o túmulo de um ente querido no campo-santo.

“Precisamos de mais atenção no cemitério, principalmente na parte de segurança, além disso, tem os casos de furtos de letreiros, janelas, vasos e outros objetos dos túmulos registrados pela comunidade”, disse a moradora.

Outro lado

A prefeitura municipal, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Semusp) afirma que vai resolver o problema do túmulo já nesta segunda-feira (7), mas ressaltou que a responsabilidade por cuidar de túmulos é das famílias. De acordo com a gestão, apenas as áreas comuns são administradas por eles e somente em casos em que o túmulo não tem identificação é que prefeitura assume a conservação.

