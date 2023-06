Tutores são autuados por maus-tratos a animais em MS

Dois tutores, de 34 e 44 anos, foram autuados pelo crime de maus-tratos durante a manhã de quarta-feira (21), no bairro Cristo Redentor, em Corumbá. Na ocasião, um animal foi resgatado.

Após a equipe receber denúncias de maus-tratos a animais, os policiais deslocaram-se até uma residência, onde os tutores já estavam respondendo pelo crime.

Foram encontrados no local dois cachorros em estado deplorável, porém, os responsáveis recusaram-se a doar os animais e comprometeram-se a providenciar assistência veterinária para o tratamento adequado. No entanto, durante uma visita posterior para verificar as condições dos animais, constatou-se que um dos cachorros havia falecido devido à falta de cuidados, enquanto a saúde do outro estava se deteriorando.

Diante da situação, os agentes realizaram o resgate da cachorrinha em sofrimento e encaminharam-na para uma organização não governamental, onde a mesma receberá tratamento veterinário especializado e, posteriormente, será disponibilizada para adoção responsável.

Um dos tutores que estava no local foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá para prestar esclarecimentos.

Ambos os tutores responderão pelo Artigo 32, Parágrafo 2º, que prevê a punição para aqueles que praticam atos de abuso, maus-tratos, ferimentos ou mutilação de animais, resultando em morte.

