Uma criança de 3 anos morreu queimada em um incêndio

Uma criança de 3 anos morreu após um incêndio atingir a casa em que morava na Vila Santa Madalena, zona leste de São Paulo (SP).

Os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência, na Rua Rodrigues Santos, na tarde de domingo (25) e, ao chegarem ao local, o menino já estava sem vida.

Uma outra criança, de 10 anos, e uma mulher adulta foram resgatados e encaminhados ao Pronto Socorro de São Mateus por inalarem fumaça.

De acordo com bombeiros, o fogo se concentrou no quarto de uma residência. O telhado da casa desabou. Cinco viaturas atenderam a ocorrência. As causas do incêndio estão sendo investigadas.

