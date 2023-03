"Uma das melhores pessoas que conheci", diz amiga de Danilo, encontrado morto na Capital

Após três dias desaparecido, o corpo de Danilo Cezar de Jesus Santos de 29 anos foi encontrado em um matagal na Rua Marechal Rondon na manhã desta quarta-feira (8) deixando amigos e familiares abalados no local.

Uma amiga que não quis se identificar disse que viu Danilo pela última vez na balada no domingo (5) e emocionada afirmou que ele era “uma das melhores pessoas” que conhecia.



Amigo de Danilo há quase uma década, o professor Paulo Victor Rosa contou que amigos ajudaram na busca por imagens de câmeras de segurança. "Estamos muito abatidos, fizemos buscas já por esse terreno ontem à tarde e a noite e estava escuro no terreno e acho que não achamos por isso", comentou.



Já Adriane Rita Lobo de 57 anos, mãe de uma das amigas que conhece Danilo há mais de dez anos ressaltou que o que aconteceu é um "risco que pode ser com qualquer um". "Foi terrível quando ficamos sabendo, minha filha tremia tanto que eu achei que ela ia desmaiar, é uma tristeza muito grande. Ele me chamando de tia sempre é a memória que eu quero guardar dele, o sorriso dele. Muito educado, carinhoso, não consigo imaginar ele fazendo mal para alguém.

Conforme o delegado-adjunto da Delegacia de Homicídios, José Roberto de Oliveira Junior o suspeito é um morador de rua que já foi preso e será ouvido ainda.



Uma moradora de rua alegou que o suspeito atende por “Maranhão”, no entanto a informação ainda será investigada.

