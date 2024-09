Unidos no amor e no tráfico, casal é preso com 221 tabletes de drogas no Columbia

Casal, de 30 e 32 anos, foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (25), após serem flagrados com vários tabletes de drogas em uma residência, no Jardim Columbia, em Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Civil, uma equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações) recebeu uma denúncia de que um imóvel residencial estava sendo utilizado para armazenamento de drogas.

Os policiais civis foram até o local averiguar a situação e durante monitoramento, puderam verificar a movimentação de pessoas e veículos.

Foi realizada abordagem do homem que estava na casa e do portão já foi possível sentir o forte odor da droga vindo do interior da residência. No imóvel estavam presentes um homem e uma mulher.

Na sala da residência estavam 221 tabletes de drogas, que pesavam 218 quilos.

Ambos foram presos e encaminhados para a delegacia de plantão, enquanto as drogas foram levadas para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

