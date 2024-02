Usuário de drogas é esfaqueado no pescoço em beco do Tiradentes

Homem, de 36 anos, usuário drogas, foi esfaqueado no pescoço e em uma das mãos no início da noite desta segunda-feira (12) no beco do Tiradentes, em Campo Grande. Ele teria sido surpreendido por um desconhecido, que fugiu do local após as agressões.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a versão foi confirmada pelo pai da vítima, que informou que seu filho é usuário de entorpecentes e álcool e que desconhece qual teria sido a motivação para que o rapaz fosse esfaqueado.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, mas ao chegar no local, foi informado que a vítima havia sido encaminhada para o CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes. Em contato com a equipe médica, foi informado lesões no pescoço e em uma das mãos.

Em relação ao corte no pescoço, a médica informou que não atingiu os vasos sanguíneos, porém, a lesão na mão teria atingido tendões relacionados ao metacarpo, precisando de cuidados médicos em uma unidade hospitalar.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na delegacia de plantão.

